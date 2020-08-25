Алжир, , 15:39 — REGNUM 1 ноября в Алжире пройдет референдум о принятии новой конституции, направленной на укрепление демократии и придание парламенту большей роли в управлении страной. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление президента страны после многомесячных протестов жителей Алжира с требованием проведения реформ.

Избранный в декабре 2019 года президент Абдельмаджид Теббун неоднократно обещал провести политические и экономические реформы и выполнить требования, выдвинутые в ходе демонстраций, в результате которых бывший президент страны Абдель Азиз Бутефлика был свергнут в апреле 2019 года.

Новая конституция предоставит премьер-министру и парламенту больше полномочий для управления североафриканской страной с населением в 45 миллионов человек, по данным проекта конституции, опубликованного ранее в этом году.

Проект конституции будет представлен парламенту для обсуждения и утверждения до проведения референдума, отметил президент. Дата референдума была объявлена после встречи Теббуна с главой избирательной комиссии Мохаммедом Чорфи ранее в понедельник, 24 августа, говорится в заявлении президента.

Напомним, что массовые протесты вспыхнули в феврале 2019 года в связи с решением Бутефлики баллотироваться на пятый срок после 20 лет пребывания у власти. Протестующие также потребовали отставки «старой гвардии» и судебного преследования людей, причастных к коррупции. С тех пор несколько высокопоставленных чиновников, включая двух бывших премьер-министров, нескольких министров и видных бизнесменов, были заключены в тюрьму по обвинению в коррупции. Правительство запретило новые демонстрации в марте этого года в рамках мер по ограничению распространения нового коронавируса.