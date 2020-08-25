Киев, , 15:36 — REGNUM Украине важно, чтобы Белоруссия сохранила свой суверенитет и не стала точкой напряжения на границе Украины, заявил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков 25 августа во время брифинга.

«Для Украины важно, чтобы Белоруссия сохранила независимость и была европейским государством, которое будет развиваться вместе с нами, а не появилась ещё одна большая точка напряжения или войны, не дай Бог, на границах нашего государства», — рассказал он.

Разумков отметил, что в Верховной раде зарегистрировано постановлении относительно ситуации в Белоруссии, однако на сегодняшнем внеочередном заседании парламента оно не может быть рассмотрено, согласно регламенту Рады.

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По словам спикера Рады, Белоруссия для Украины остаётся «близкой республикой и близким народом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия призвал не комментировать ситуацию в Белоруссии, поскольку это якобы может повысить риски военной угрозы для Украины.

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