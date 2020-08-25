Москва, , 15:30 — REGNUM За шесть лет Федеральная служба судебных приставов число поступающих документов на исполнение в службу увеличилось на 90%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 августа заявил директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Основным блоком наших вопросов, естественно, является принудительное исполнение судебных актов, актов иных органов и должностных лиц. Тренд уже сложился, рост значительный: за 6 лет на 90% увеличилось количество поступающих документов к нам на исполнение», — заявил Аристов.

По итогам 2019 года 103 млн документов были в работе ФССП.

«Очень большой объём информации, работы и, соответственно, ещё более важно здесь, что 90% должников — это граждане. Всего лишь 10% — юридические лица», — указал он.