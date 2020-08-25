Париж, , 15:30 — REGNUM Франция готовится к организации референдума о независимости Новой Каледонии, который состоится 4 октября 2020 года, на фоне кризиса в области здравоохранения, сообщает Le Figaro.

«Мы находимся в условиях большой бдительности. Новая Каледония свободна от COVID-19, и должна оставаться таковой», — заявил журналистам Лоран Прево, верховный комиссар Франции в Новой Каледонии.

Известно, что на острове зарегистрировано всего 23 случая заражения SARS-CoV-2.

Напомним, запланированный на 6 сентября 2020 года второй референдум о самоопределении Новой Каледонии был перенесен на 4 октября 2020 года из-за пандемии. В ходе первого референдума 4 ноября 2018 года победу одержали противники независимости Новой Каледонии, набравшие 56,7% голосов.

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