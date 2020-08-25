Цхинвал, 25 августа 2020, 15:35 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 25 августа по случаю приближения Дня признания независимости Южной Осетии Россией встретился с послом РФ в Цхинвале Маратом Кулахметовым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Сообщается, что Бибилов отметил важность признания Южной Осетии со стороны России, а также поблагодарил посла за его работу в республике.
«С признанием независимости народ Южной Осетии обрел возможность на мирное существование, спокойствие и дальнейшее развитие», — цитируют президента в пресс-службе.
Он также подчеркнул, что вектором развития Южной Осетии останется сближение с Российской Федерацией. Посол РФ в свою очередь отметил последовательное развитие республики.
«Надо констатировать, что республика развивается последовательно по всем направлениям: государственное строительство, экономическое развитие, благосостояние населения», — сказал Кулахметов.
Стоит отметить, что День признания независимости Южной Осетии Россией отмечается 26 августа. В этом году жители республики по случаю праздника будут отдыхать пять дней: с 26 по 30 августа.