Брюссель, , 15:43 — REGNUM Евросоюз должен ввести санкции против России, которая якобы «прямо сейчас» захватывает контроль над Белоруссией. Об этом заявил 25 августа польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский в ходе внеочередного заседания комитета Европарламента по иностранным делам, созванного из-за ситуации в Белоруссии.

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По утверждению депутата, Россия намерена захватить контроль над целыми структурами белорусского государства. Для этого Москва якобы задействовала государственное телевидение, спецслужбы, агентов секретных служб и военных советников.

В поддержку Сариуш-Вольского выступила его соотечественница Анна Фотыга. По её словам, белорусского президента Александра Лукашенко окружают телохранители и пропагандистские команды из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сариуш-Вольский призывал ввести против России санкции, чтобы дать возможность белорусским гражданам самостоятельно «строить демократию».

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