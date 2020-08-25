Ташкент, , 15:22 — REGNUM Председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева раскритиковала предоставление налоговых льгот отдельным предприятиям, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента республики.

Нарбаева встретилась с министром финансов республики Тимуром Ишметовым. Собеседники в режиме видеоконференции обсудили работу по международным рейтингам и индексам республики.

Глава Сената отметила, что в Узбекистане необходимо усилить экспертизу законопроектов, которые вводят льготы и преференции отдельным компаниям. «Интересы узкого круга лиц не должны преобладать над интересами народа», — заявила Нарбаева.

Напомним, Танзила Нарбаева возглавляет узбекистанский совет по работе с международными рейтингами и индексами. Министерства финансов и юстиции стали рабочим органом совета.