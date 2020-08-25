Киев, 25 августа 2020, 15:22 — REGNUM Украине следует смягчить условия въезда на свою территорию для граждан Белоруссии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 25 августа во время селекторного совещания. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
Зеленский назвал происходящее в Белоруссии «деликатной темой» и призвал учитывать все риски, которые с ней связаны.
Напомним, с 1 сентября 2020 года Украина планирует ужесточить правила пересечения украино-белорусской границы для своих граждан. Теперь им для этого понадобится загранпаспорт.
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