Киев, , 15:22 — REGNUM Украине следует смягчить условия въезда на свою территорию для граждан Белоруссии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 25 августа во время селекторного совещания. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

«Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряжённую внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегчённые условия въезда белорусов к нам», — отметил он.

Зеленский назвал происходящее в Белоруссии «деликатной темой» и призвал учитывать все риски, которые с ней связаны.

Напомним, с 1 сентября 2020 года Украина планирует ужесточить правила пересечения украино-белорусской границы для своих граждан. Теперь им для этого понадобится загранпаспорт.

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