Москва, , 15:20 — REGNUM Встреча советников глав государств «нормандского формата», запланированная на 28 августа, не состоится из-за разногласий сторон. Об этом сообщает источник «Интерфакса», близкий к переговорам.

Собеседник агентства пояснил, что проекты итоговых документов не были согласованы либо по их поводу возникли разногласия со стороны Германии, Франции и Украины. Это стало причиной отмены переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, новая дата пока не определена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что переговоры «Нормандской четвёрки» на уровне советников глав государств могут пройти в Париже, при этом советники будут готовить встречу своих лидеров — руководителей России, Украины, Германии и Франции.

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