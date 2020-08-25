Москва, , 15:10 — REGNUM Проблема коллекторских организаций в России по-прежнему актуальна и требует реформы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 августа заявил президент России Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов России Дмитрием Аристовым.

«Представьте мне свои предложения. Я, конечно, Вас поддержу. Поэтапно, конечно, должно быть, но это должно быть сделано. Потому что то, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех — и подконтрольных Вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы, поэтому это совершенно точно надо брать под контроль», — заявил Путин.

Аристов отметил, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерена предложить микрофинансовые и кредитные организации внести в подконтрольную, поднадзорную службе сферу по возврату задолженности. Соответствующие проекты готовятся, в том числе в рамках регуляторной гильотины.

«Думаю, что до конца следующего года эти все решения должны быть приняты и заработать», — отметил он.

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