Киев, , 15:19 — REGNUM Ратификация меморандума с Евросоюзом позволит Украине в ближайшее время получить кредит в размере €600 млн. Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 августа в своём Telegram-канале.

«Благодарны парламентариям за поддержку. Это решение позволит Украине уже сейчас получить первый транш в сумме 600 млн евро», — заявил он.

Напомним, меморандум между Украиной и ЕС был подписан 3 июля 2020 года в Брюсселе. Документ содержит условия, которые дают иностранцам контроль над ключевыми структурами украинского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин назвал принятие данного меморандума «продажей остатков украинской независимости».

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