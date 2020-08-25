Киев, 25 августа 2020, 15:19 — REGNUM Ратификация меморандума с Евросоюзом позволит Украине в ближайшее время получить кредит в размере €600 млн. Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 августа в своём Telegram-канале.
Напомним, меморандум между Украиной и ЕС был подписан 3 июля 2020 года в Брюсселе. Документ содержит условия, которые дают иностранцам контроль над ключевыми структурами украинского государства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин назвал принятие данного меморандума «продажей остатков украинской независимости».
Читайте ранее в этом сюжете: Рада приняла условия ЕС, на которых Украина получит €1,2 млрд