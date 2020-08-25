Сухум, , 15:12 — REGNUM Депутаты парламента Абхазии на встрече с членами организации ветеранов войны 1992−1993 годов «Аруаа» обсудили визит грузинских политиков в Абхазию и по итогам встречи написали обращение к генеральному прокурору республики Адгуру Агрбе. Об этом сообщает «Нужная газета».

«Просим Вас срочно принять меры прокурорского реагирования на сообщения о незаконном неоднократном переходе 18 августа 2020 г. (приблизительно в 13:00 в Абхазию и в 18:00 в Грузию) государственной границы на КПП «Ингур» вице-спикера парламента Грузии Ирмы Инашвили», — цитируют журналисты текст обращения.

Сообщается, что присутствующие на встрече негативно оценили визит политиков из страны, которая агрессивно настроена по отношению к Абхазии. Также было отмечено, что без команды пограничники не пропустили бы иностранных граждан со стороны Грузии.

Кроме того, присутствующие депутаты решили, что 9 сентября, когда закончится отпускной период у парламента, они потребуют от спикера проведения внеочередной сессии, посвященной инциденту на границе.

Напомним, ранее грузинские СМИ узнали о визите в Абхазию Инашвили и ее соратника по партии Давида Тархан-Моурави. Позже она сказала, что доставляла икону для абхазского храма. Советник президента Абхазии Лаша Сакания подтвердил, что встречался с грузинскими политиками, и заявил, что они только передали икону.

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