Москва, , 15:04 — REGNUM Непрофильная коллекторская деятельность микрофинансовых организаций остаётся вне сферы контроля государства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 августа заявил директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча Владимира Путина с директором Федеральной службы судебных приставов – главным судебным приставом Российской Федерации Дмитрием Аристовым Kremlin.ru

«Часть игроков, которых мы не контролируем, самая крупная — микрофинансовые организации, их 1 тыс. 606. Это без учёта структурных подразделений, филиалов и представительств. Они не выполняют основной вид деятельности — взыскание задолженности, он у них дополнительный, поэтому в реестр не вносится по закону, и они пока функционируют в этой части без нашего контроля», — заявил Аристов.

«По анализу 80 тыс. жалоб, которые нам поступили за 3,5 года, 50% всех нарушений (совершено) именно микрофинансовыми организациями», — подчеркнул он.

При этом ФССП осуществляет надзор за профессиональными коллекторами — на данный момент их число составляет 321 организация, а с учётом структурных подразделений, филиалов, представительств по всей территории страны — 800.

«Мы их занесли все в государственный реестр и осуществляем проверку. Нами проведено 1200 внеплановых проверок, составлено 7 тыс. протоколов, вынесено штрафов судами на 235 млн рублей», — отметил Аристов.

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