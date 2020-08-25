Киев, , 14:58 — REGNUM Нынешнему правительству Украины на данный момент стоит воздержаться от обсуждения ситуации на территории Белоруссии, чтобы не повысить риски военной угрозы для страны. Такое мнение 25 августа высказал лидер пропрезидентской фракции украинской Рады «Слуга народа» Давид Арахамия.

Как заявил украинский политик, чьи слова приводят vesti.ua, у фракции пока нет позиции по поводу протестов, идущих в Белоруссии, так как официального обсуждения данного вопроса ещё не было.

«Если вы спросите мою персональную позицию, я подчеркну, что это персональная позиция, то, по моему мнению, учитывая то, что мы имеем фронт на востоке, иметь еще один фронт на севере нам точно не выгодно», — сказал глава фракции «Слуга народа».

Также он отметил, что с обсуждениями данного вопроса пока стоит повременить.

«Необходимо немножко подождать с какими-то осуждениями <…> Потому что нам на некоторое время надо побыть Швейцарией в этом плане, и быть максимально нейтральными, чтобы не повысить риски военной угрозы», — заявил Арахамия.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что укрепление российских позиций в Белоруссии противоречит национальным интересам Украины.