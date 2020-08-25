Вильнюс, , 14:53 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в стране началась «мирная революция».

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"Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция», — сказала она во время онлайн-выступления перед депутатами Европарламента.

Она добавила, что эта «мирная революция» не является ни «пророссийской, ни антироссийской, ни проевропейской, ни антиевропейской». Она является «демократической», добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас Тихановская находится в Литве, куда уехала с началом протестов в Белоруссии. 21 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская заявила, что не будет выдвигаться на пост главы государства в случае проведения новых выборов.

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