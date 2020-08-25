Париж, , 14:50 — REGNUM Высший совет общественного здравоохранения Франции рекомендует систематически носить защитные маски в университете, передает BFM TV.

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Согласно предыдущему заключению, высказанному в начале июля 2020 года, совет рекомендовал носить маски в помещении университета, но только тогда, когда «определенные правила физического дистанцирования не могут быть соблюдены».

Высший совет рекомендует высшим учебным заведениям «систематически носить маску в учебных комнатах или амфитеатрах, а также в местах общего пользования и во время любого передвижения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил о желании «еще больше укрепить»силы полиции для борьбы с хулиганами в кулуарах демонстраций.

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