Москва, , 14:50 — REGNUM В ходе реформы Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) многие служащие не смогли пройти квалификационные требования для работы в органах принудительного исполнения, в том числе обнаружены служащие, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 августа заявил директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«К сожалению, были выявлены даже факты привлечения ранее к уголовной ответственности тех гражданских служащих, которые у нас работали, мы об этом не знали, и более того, 53 диплома выявили поддельных в ходе проверочных мероприятий. Все материалы передали в правоохранительные органы для уголовно-правовой оценки», — заявил Аристов.

По его словам, в целом порядка 5 тыс. претендентов не прошли отбор в органы принудительного исполнения в результате реформы ФССП. Такой результат связан с несоответствием квалификационным требованиям по уровню образования, по стажу работы и по ряду других критериев. Всего в службе занято более 81 тыс. человек.