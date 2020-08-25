Минск, , 14:44 — REGNUM Постановление о мерах по стабилизации обстановки в Белоруссии принял Совет безопасности республики. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

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Постановление белорусского Совбеза принято 24 августа и включено в национальный реестр 25 августа. Текст документа будет опубликован 26 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в МВД Белоруссии заявили, что 24 августа против демонстрантов возбуждено три уголовных дела и составлено 39 административных протоколов.

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