Минск, 25 августа 2020, 14:44 — REGNUM Постановление о мерах по стабилизации обстановки в Белоруссии принял Совет безопасности республики. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.
Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»
Постановление белорусского Совбеза принято 24 августа и включено в национальный реестр 25 августа. Текст документа будет опубликован 26 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в МВД Белоруссии заявили, что 24 августа против демонстрантов возбуждено три уголовных дела и составлено 39 административных протоколов.
Читайте ранее в этом сюжете: В Белоруссии возбудили три уголовных дела против участников акций протестов