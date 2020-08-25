Москва, , 14:43 — REGNUM В ходе реформы Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) порядка 5 тыс. претендентов не смогли пройти отбор в органы принудительного исполнения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 августа заявил директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«56 тыс. наших гражданских служащих изъявили желание перейти на службу в органы принудительного исполнения. Мы провели комплекс проверочных мероприятий, в том числе профессионально-психологический отбор, в том числе с использованием полиграфа, медицинского освидетельствования, сдавали физическую подготовку, также проверяли документ об образовании», — заявил Аристов.

«Порядка 5 тыс. претендентов, к сожалению, этот отбор не прошли, в том числе по несоответствию квалификационно», — указал он.

Отсев по большей части связан с несоответствием квалификационным требованиям по уровню образования, по стажу работы и по ряду других критерияев.

Всего в службе занято более 81 тыс. человек, добавил он.

Отметим, что в ФССП в течение полутора лет проходит комплексную реформу деятельности, связанную с переходом от прохождения федеральной государственной гражданской службы к прохождению службы в органах принудительного исполнения Российской Федерации.