Москва, , 14:51 — REGNUM Российские власти готовы рассмотреть вопрос о рефинансировании кредитов Белоруссии в случае, если подобное предложение будет с белорусской стороны. Об этом 25 августа сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вопрос абсолютно экономический, поэтому, если такие предложения будут сделаны, они нашим Минфином будут рассматриваться, это предмет переговоров», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Также он отметил, что вопросы рефинансирования каких-либо сегментов государственного долга Белоруссии перед Россией и ранее входили в повестку дня и неоднократно обсуждались.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские врачи готовы предоставить своим немецким коллегам результаты первых анализов оппозиционного блогера Алексея Навального и рассчитывают на обмен информацией с ними.