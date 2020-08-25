Болотное, , 14:39 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вместе с депутатами Законодательного собрания в ходе рабочей поездки в Болотнинский район проконтролировал исполнение поручений, данных во время визитов в район в 2018—2019 годах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников Nso.ru

Губернатор Андрей Травников и председатель областного парламента Андрей Шимкив посетили в городе Болотное площадку строительства средней общеобразовательной школы №4. По поручению президента РФ Владимира Путина по итогам обращения горожан, и по поручению главы региона от 18 августа 2018 года на строительство объекта были предусмотрены средства областного бюджета в сумме 530 млн рублей. Здание школы по ул. Ремесленная рассчитано на 750 мест и будет состоять из трёх трёхэтажных блоков.

«Прежний планируемый срок сдачи — декабрь 2021 года. Однако производители работ заверили губернатора, что сдадут новый объект образования досрочно — к 1 сентября следующего года. Это станет возможным благодаря заблаговременному получению проектно-сметной документации — ещё до сноса прежнего, обветшавшего здания школы», — уточнили в новосибирском правительстве.

Отмечается, что Андрей Травников высоко оценил организацию работы на стройплощадке будущей школы и поручил обратить особое внимание на качество и практичность внутренней отделки — «чтобы потом не пришлось каждый год стены водоэмульсионкой подкрашивать».

Губернатор также подчеркнул, что все объекты, которые он посетил в Болотнинском районе, по чьей бы инициативе они ни реализовывались — это объекты, необходимые людям.

«Изначально об их реализации просили жители Болотного. По всем объектам всё воплощается в жизнь в достойные сроки и с хорошим качеством. Кроме того, сегодня мы обязательно поймём, какие новые наказы формируют следующую программу действий на ближайшее время», — отметил Травников.

Долгожданная школа станет также новым культурным центром города Болотное. В школе будет работать актовый зал на 390 мест.

Также губернатор посетил новый детский сад «Сказка», построенный в рамках долгосрочной целевой программы «Строительство и реконструкция объектов образования Новосибирской области на 2013−2015 годы» и рассчитанный на 230 мест.