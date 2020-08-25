Минск, , 14:23 — REGNUM В Белоруссии за сутки 24 августа было составлено 39 административных протоколов за участие в несанкционированных акциях. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

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«Возбуждено три уголовных дела за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников ОВД», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом чрезвычайных происшествий во время акций протеста не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила о том, что «протестующие в Минске попытались пойти на штурм Дворца независимости», резиденции Лукашенко, которая была оцеплена силовиками.

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