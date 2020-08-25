Душанбе, , 14:19 — REGNUM В Таджикистане на 90-м году жизни скончался первый председатель Верховного суда Таджикистана Шароф Махмудов, сообщает 25 августа агентство «Ховар».

Отмечается, что последние два месяца Махмудов находился в очень тяжелом состоянии. Зять погибшего, таджикский историк Камол Абдуллаев сказал, что около 10 лет назад Махмудов перенес операцию, связанную с онкологией.

Шароф Махмудов родился 23 февраля 1930 года в городе Канибадам. В 1955 окончил Университета имени В. И. Ленина. С 1962 по 1971 год являлся членом Верховного суда Таджикской ССР. В 70-х годах занимал должность министра юстиции. С 1990 по 1994 год возглавлял Верховный суд Таджикистана.