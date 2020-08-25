Москва, , 14:31 — REGNUM Члены молодежных экстремистских группировок, таких как АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), могут быть задействованы в качестве «боевой единицы» в массовых беспорядках и протестных акциях. Об этом 25 августа заявил врио замглавы ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Сергей Кравчук в ходе круглого стола в Общественной палате РФ.

«Именно такие группы (типа запрещенного Верховным судом экстремистского движения АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) могут стать боевой единицей для проведения протестных акций, массовых беспорядков, преступлений экстремистского проявления», — приводит его слова ТАСС.

Также Кравчук указал, что МВД принимаются все возможные меры по борьбе с проявлениями негатива в молодежной среде.

«Одной из приоритетных задач было признание борьбы со взрослыми лидерами криминальных сообществ», — отметил он.

Также он сообщил, что МВД ежегодно проводится профилактическое мероприятие «Твой выбор», направленное на нейтрализацию попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную и в том числе в экстремистскую деятельность.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 августа стало известно, что общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было признано Верховным судом России организацией экстремистского толка.