Москва, , 13:57 — REGNUM Москва внимательно следит за безопасностью граждан России и российского бизнеса в Белоруссии. Об этом 25 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы очень внимательно следим, конечно, за безопасностью наших граждан, за безопасностью нашего бизнеса, за соблюдением интересов нашего бизнеса», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что Москва исходит из того, что ни гражданам РФ, ни российскому бизнесу «ничто не угрожает и не может угрожать в Белоруссии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила о том, что «протестующие в Минске попытались пойти на штурм Дворца независимости», резиденции Лукашенко, которая была оцеплена силовиками.

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