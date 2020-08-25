Стокгольм, , 15:18 — REGNUM Швеция получила от Европейского союза партию препарата ремдесивир, который используется при лечении пациентов с COVID-19. Однако вместо запрошенных 70 000 доз препарата в Швецию поступило только чуть более 1 700. Об этом 25 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Напомним, что ранее этим летом Европейская комиссия закупила крупную партию противовирусного препарата ремдесивир, рассчитанную для лечения примерно 30 000 пациентов с установленным диагнозом COVID-19. Данная партия лекарства была распределена между странами.

Первоначально Государственное управление социальной защиты населения Швеции заявило, что стране необходимо 70 000 доз, которых, по оценкам ведомства, хватило бы примерно на 10 000 пациентов. Однако в итоге Швеции пришлось довольствоваться значительно меньшим количеством доз. Еврокомиссия направила в страну только 1 728 доз лекарства, которых хватило для лечения примерно на 250 пациентов.

Сообщается, что речь идет о поставках в рамках первой партии, за которой последуют еще две. Однако в Государственном управлении социальной защиты населения Швеции подтвердили, что не знают, какое количество препарата поступит в страну.