Киев, , 13:55 — REGNUM Верховная рада Украины ратифицировала меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕС о получении макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 1,2 млрд евро.

За принятие соответствующего законопроекта сегодня, 25 августа, проголосовали 248 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политолог Дмитрий Корнейчук уверен, что именно этот вопрос был ключевым для президента Зеленского, а не повышение минимальной зарплаты, которое усиленно «рекламировали» «Слуги народа». Он обращает внимание, что решение утверждено, когда украинцы ещё в отпусках и не особо «отошли» от празднования дня независимости накануне.

«Прикрываясь повышением минимальной зарплаты, которое никто из украинцев не ощутит, монокоалиция подтащила через Раду ратификацию кредитного соглашения с ЕС на 1,2 млрд евро и ратификацию кредитного соглашения с Европейским инвестиционным банком, чтобы взять 500 млн евро на строительство дорог. В целом Зеленский получил 1,7 млрд евро кредитных денег, которые украдёт власть из бюджета, а вернём потом все мы со своих налогов», — заявил эксперт.

Корнейчук называет сегодняшние решения Рады «неплохим гешефтом» для власти и отмечает, что ради этого можно и внеочередную сессию созвать.

Ранее украинские СМИ сообщали, что для реального получения средств ЕС в соответствии с условиями меморандума Киев взял на себя ряд обязательств: в частности, провести конкурсный отбор на должности руководителей налоговой и таможенной служб после окончания карантина, ликвидировать государственную фискальную службу и принять в первом чтении проект закона о создании нового агентства для расследования серьезных экономических и финансовых преступлений.