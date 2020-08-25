Стокгольм, , 15:09 — REGNUM В своих оценках вооружённые силы Швеции наблюдают ухудшение уровня национальной безопасностью в регионе. Причиной этому шведское командование считает увеличение числа проводимых военных учений как со стороны России, так и Запада. Об этом со ссылкой на заявления начальника Главного оперативного управления вооружённых сил Швеции Яна Торнквиста 25 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Это ощущается как с российской, так и с западной стороны, чего мы не видели со времен Холодной войны», — заявил Торнквист.

Торнквист считает, что развитие событий в последнее время носит негативный характер, и поэтому ВС Швеции повысили уровень готовности с целью отражать угрозы нацбезопасности в регионе: «В районе Балтийского моря и над его акваторией, на западном побережье и на севере Швеции. Это было сделано, чтобы иметь возможность действовать быстро в случае происшествий, когда это будет необходимо, но также чтобы иметь возможность отслеживать события и отстаивать наш суверенитет и наши интересы».

Начальник управления заявил, что ситуация в целом сейчас более нестабильна, осложнена конфликтами и труднее предсказуема, чем раньше.

«Если смотреть на ситуацию и развитие событий в других частях нашего непосредственного окружения, например, в той же самой Белоруссии, то это также все имеет значение. Белоруссия тоже находится в непосредственной близости от нас. Эпидемия коронавируса привела к росту глобального беспокойства и неопределенности. И если посмотреть на это в совокупности, вооружённые силы Швеции оценивают ситуацию как неопределенную и непредсказуемую», — подчеркнул Торнквист.