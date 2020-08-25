Москва, , 13:39 — REGNUM Кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года Светлана Тихановская не смогла себя зарекомендовать в качестве влиятельного политика. Об этом 25 августа заявил политолог Владимир Корнилов на телеканале «Россия 24».

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"Одним из первых, если не первым требованием белорусской оппозиции, озвученным буквально пару дней назад на воскресных митингах, было первым пунктом — признать Тихановскую избранным президентом», — заявил Корнилов.

«Заметьте, Евросоюз и европейские государства — Литва что-то пыталась поначалу, теперь затихла — не признают её избранным президентом. Потому что какие-то остатки здравого смысла должны быть, это не то что было 50-на-50, как в случае майдана 2004 года», — отметил он.

По его мнению, Тихановская стала «определённым знаменем» и «говорящей головой», которой тексты пишут, конечно, другие люди.

«Здесь все прекрасно понимают, что Тихановская набрала немного на самом-то деле, небольшую долю голосов в Белоруссии. Поэтому признавать её избранным президентом было бы маразмом», — добавил Корнилов.

Марш 23 августа стал крупнейшей с начала протестов мирной акцией оппозиции в Белоруссии. В Минске собрались сотни тысяч протестующих. Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в связи с этим заявила о том, что «протестующие попытались пойти на штурм Дворца независимости», резиденции Лукашенко, которая была оцеплена силовиками. Сам Лукашенко также позже прибыл в свою резиденцию — с автоматом и в бронежилете.