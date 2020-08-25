Москва, , 13:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин не давал никаких поручений по лечению блогера Алексея Навального. Об этом 25 августа заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«А какие он должен был дать поручения? Врачам лечить пациента? Врачам согласиться на его перевозку? — задался вопрос представитель Кремля. — Нет, не давал, для этого не нужны поручения президента».

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В субботу, 22 августа, его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

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