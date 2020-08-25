Стокгольм, 25 августа 2020, 13:54 — REGNUM Лидер «Умеренной коалиционной партии» Ульф Кристерссон во время своего видеообращения обрушился с критикой на правительство во главе с социал-демократом премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. По словам Кристерссона, с сегодняшним курсом такой политики Лёвен и возглавляемый им кабинет министров не сможет решить проблему роста преступности и снизить безработицу после экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 24 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.
Как отмечают журналисты, тон сотрудничества и попытка обходить острые углы в политике, характерные для весны этого года, когда партиям пришлось реагировать на общую угрозу, теперь определенно отодвинуты в сторону. Со своей стороны Кристерссон в выступлении не представил никаких важных новостей, но неоднократно критиковал правительство за то, что оно делает слишком мало и слишком поздно.
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