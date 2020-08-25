Стокгольм, , 13:54 — REGNUM Лидер «Умеренной коалиционной партии» Ульф Кристерссон во время своего видеообращения обрушился с критикой на правительство во главе с социал-демократом премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. По словам Кристерссона, с сегодняшним курсом такой политики Лёвен и возглавляемый им кабинет министров не сможет решить проблему роста преступности и снизить безработицу после экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 24 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Это правительство больше заботится о самой власти нежели о тех, кому оно этой властью обязано. Но хуже всего то, что правительство пренебрегает важными проблемами будущего: борьбой с преступностью, иммиграционной политикой в период серьезных проблем в области интеграции, угрожающей благополучию безработицей. Правительство не указывает понятного курса развития и не вносит конкретных предложений по решению проблем», — заявил Кристерссон.

Как отмечают журналисты, тон сотрудничества и попытка обходить острые углы в политике, характерные для весны этого года, когда партиям пришлось реагировать на общую угрозу, теперь определенно отодвинуты в сторону. Со своей стороны Кристерссон в выступлении не представил никаких важных новостей, но неоднократно критиковал правительство за то, что оно делает слишком мало и слишком поздно.

«Старые проблемы никуда не исчезли только потому, что мы говорим о коронавирусе. Каждый день происходят новые перестрелки со смертельным исходом, каждый день у нас большие проблемы с интеграцией. Все это никоим образом не улучшилось только потому, что политики были заняты коронавирусом», — прокомментировал свое обращение Кристерссон в интервью с журналистами.

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