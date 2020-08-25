Пхеньян, , 13:36 — REGNUM Руководитель КНДР Ким Чен Ын жив, но последние месяцы находится в коме, так считает помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна Чан Сон Мин. Об этом сообщает американское издание The New York Post.

«Я думаю, что он в коме, но он не умер», — сказал Чан Сон Мин.

Он отметил, что в Северной Корее нет сформированной структуры преемственности власти, потому в настоящее время на первый план выдвинута сестра главы государства Ким Ё Чжон. Вакуум власти не может существовать долго, потому ей частично переданы обязанности лидера, пояснил Чан Сон Мин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в августе стало известно о передаче части полномочий Ким Чен Ына его сестре и другим ближайшим помощникам.

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