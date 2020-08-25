Москва, , 13:39 — REGNUM Российские врачи готовы предоставить своим немецким коллегам результаты первых анализов оппозиционного блогера Алексея Навального и рассчитывают на обмен информацией с ними. Об этом 25 августа сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, наши врачи готовы и сами предоставить образцы первых анализов, и рассчитывают предложить немецким коллегам обмениваться информацией и различными биологическими материалами», — сказал Песков.

Также он отметил, что содержание холинэстеразы в организме блогера, о котором говорили медики из Омска и которое позднее подтвердили немецкие коллеги из «Шарите», может быть вызвано разными причинами, и в том числе такими, как прием лекарств или реакция организма на какие-либо условия.

«Все эти версии рассматривались в самые первые часы омскими врачами и специалистами из Москвы, это все уже десять раз обговаривали и проверяли, искали вещества», — заявил пресс-секретарь, добавив, что российские медики их так и не обнаружили.

Кроме этого, Песков указал, что в Кремле считают, что настоящее время главное — это помочь Навальному вылечиться.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в том, что произошло с оппозиционным блогером Алексеем Навальным, в Кремле на данный момент не видят повода для уголовного расследования.