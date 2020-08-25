Вашингтон, , 13:28 — REGNUM Государственный секретарь США Майкл Помпео прибыл 25 августа в Судан в рамках ближневосточного визита, став первым американским официальным лицом, который посетил африканское государство после свержения Омара аль-Башира, сообщает агентство Associated Press.

«Я рад сообщать, что мы летим первым официальным рейсом беспересадочным рейсом из Израиля в Судан», — заявил Помпео на своей странице в Twitter.

В рамках своего визита Помпео обсудит возможную нормализацию отношений между Суданом и Израилем, а также продемонстрирует поддержку Вашингтоном хрупкого процесса передачи перехода страны к демократии. Кроме того, Помпео обсудить исключение Судана из списка стран, поддерживающих терроризм.

Напомним, Помпео совершает по странам Ближнего Востока, который он начал с Израиля. Находясь там, он, в частности, заявил, что Вашингтон и впредь будет делать все для сохранения Израилем военного преимущества на Ближнем Востоке при любых будущих соглашениях о поставках оружия между США и Объединенными Арабскими Эмиратами.

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