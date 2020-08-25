Киев, , 13:24 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет, что в настоящий момент заработная плата в сфере здравоохранения почти на 30% ниже, чем средняя заработная плата по стране.

Об этом он сообщил на брифинге сегодня, 25 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Степанов заявил, что уже с 1 января 2021 года заработная плата медиков должна «радикально увеличиться», хотя и признал, что в нынешних условиях такое повышение очень трудно сделать «одномоментно».

Министр добавил, что предоставлять квалифицированную медицинскую помощь может только работник, получающий конкурентную заработную плату, а пока что количество людей с медицинским образованием, которые выезжают из Украины за границу, увеличивается каждый год.

Напомним, что ранее президент Зеленский в очередной раз заявил, что медики на Украине есть, а медицина как система — большая проблема.

«Медицины… ни технически, ни по условиям, ни по уровню заработной платы у нас нет. Мы в начале всех этих действий и хотим сделать действительно нормальную медицину», — подчеркнул он в своем выступлении 20 августа.

В настоящий момент правительство Украины предусмотрело ряд дополнительных выплат медикам, но исключительно тем, которые работают с коронавирусными больными.