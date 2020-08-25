Москва, , 13:25 — REGNUM В том, что произошло с оппозиционным блогером Алексеем Навальным, в Кремле на данный момент не видят повода для уголовного расследования. Об этом 25 августа сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод», — сказал пресс-секретарь.

Также он добавил, что в настоящее время известно только о том, что пациент находится в коме, и указал, что в случае, если будет установлен факт отравления каким-либо веществом, это будет поводом для расследования.

«Если будет установлено вещество и если будет установлено, что это отравление, тогда, конечно, это будет повод для расследования», — сказал Песков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают обвинения российских властей в том, что оппозиционного блогера Алексея Навального якобы отравили по их указу, несерьезными.