Москва, , 13:11 — REGNUM Аналитика российских и немецких врачей по состоянию блогера Алексея Навального совпадает, однако выводы разнятся. Об этом 25 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, факт пониженной холинэстеразы был установлен медиками в первые часы в омской больнице, а атропин, который применяют немецкие медики, российские врачи начали вводить Навальному в первые часы его пребывания в реанимации.

«Таким образом, вы, наверное, здесь сами отчетливо сможете проследить, сама аналитика медицинская абсолютно совпадает и у наших докторов, и у немецких, но выводы разнятся», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В субботу, 22 августа, его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

Накануне немецкие врачи заявили, что в организме Навального были найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно — пока неизвестно. Медики уточнили, что угрозы его жизни нет, но не исключены долгосрочные последствия для нервной системы.

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