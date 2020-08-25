Москва, , 13:24 — REGNUM В Кремле считают обвинения российских властей в том, что оппозиционного блогера Алексея Навального якобы отравили по их указу, несерьезными. Об этом 25 августа сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не можем относиться серьезно к этим <…> обвинениям (в отравлении Навального по указу властей РФ — прим. ИА REGNUM). Это обвинения, которые не могут никак быть правдой и скорее являются, я бы сказал, пустым шумом, поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены», — заявил официальный представитель Кремля.

Также Песков отметил, что то, что в заявлении немецкой клиники, где сейчас находится блогер, о снижении у него уровня холинэстеразы, нет ничего нового и это было установлено мелками в Омске ещё в первые часы после произошедшего.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале призвал не торопиться с выводами относительно ситуации с Алексеем Навальным.