Киев, , 13:01 — REGNUM Состояние экс-премьера Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, заболевшей коронавирусом, в настоящий момент оценивается как «стабильно тяжелое», сообщило 25 августа издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

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Согласно информации СМИ, Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а температура у нее в последние дни не опускается ниже 39 градусов.

Вместе с тем, издание отмечает, что где, когда именно и при каких обстоятельствах заболела Тимошенко — неизвестно. Также не удалось узнать, где она проходит лечение.

ИА REGNUM напоминает, что 23 августа пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока заявила прессе о болезни экс-премьера, добавив, что состояние политика оценивается как тяжелое.

Последние публичные заявления Тимошенко делала еще 19 августа.

Ранее на Украине коронавирусом переболели ряд депутатов Рады нынешнего созыва, но ни у кого из них не было зафиксировано «стабильно тяжелого состояния».