Москва, , 13:13 — REGNUM Первый заместитель государственного секретаря США Стивен Биган прибыл в Москву. Об этом 25 августа сообщает посольство США на своей странице в соцсети Twitter

«Замгоссекретаря Стивен Биган прибыл в Россию», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что замгоссекретаря Соединенных Штатов приехал в Россию для того, чтобы встретиться с российскими официальными лицами, включая министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, для обсуждения вопросов «представляющих общий интерес».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что замгоссекретаря США Стивен Биган обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию, сложившуюся в Белоруссии, и дело американского гражданина Пола Уилана, который осуждён в России на 16 лет за шпионаж.