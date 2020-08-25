Черновцы, Украина, , 12:59 — REGNUM Черновицкий городской совет принял решение разрешить работу транспорта, рынков, торгово-развлекательных центров, заведений общепита и образовательных учреждений при условии соблюдения противоэпидемических норм. Об этом сообщило 25 августа информационное агентство «Укринформ».

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Этим же решением в городе была запрещена работа развлекательных заведений и зон в пределах торговых центров, а также проведение в закрытых помещениях массовых мероприятий, на которых присутствует более 20 человек.

Напомним, ранее Черновцы были включены в «красную зону» адаптивного карантина, где, согласно решению правительства Украины, должны быть усилены меры по борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черновцах состоялся митинг, на котором сотни местных предпринимателей потребовали от властей не лишать их права на труд и не ужесточать карантин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Черновцах прошла массовая акция протеста против ужесточения карантина