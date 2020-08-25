Москва, , 12:36 — REGNUM Правительство РФ рекомендовало доработать законопроекты о наказании за отчуждение территорий РФ и за призывы к этому. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа, это следует из официальных отзывов за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко на поправки, внесенные депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым («Единая Россия») и членом Совфеда Андреем Клишасом.

Поправками в КоАП штраф до 500 тыс. рублей будет грозить за публичные призывы в СМИ и интернете к отчуждению территорий, предусмотрена и уголовная ответственность. За попытки отчуждения территорий РФ предлагается лишение свободы на срок до 10 лет.

По мнению правительства, предлагаемая редакция поправок в КоАП «может привести к широкому усмотрению правоприменителя в части определения действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

Видит правительство риски и в предлагаемых изменениях в Уголовный кодекс.

«Нуждается в дополнительном обсуждении диспозиция предлагаемый нормы в части определения «иных действий» в силу неопределенности указанного признака что может привести к широкому усмотрению при квалификации преступления и произвольному права применению», следует из документа.

В целом же правительство поддерживает законопроекты, внесенные в развитие новых норм Конституции РФ.

Инициативы предполагается обсудить в первом чтении в начале осенней сессии.

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому к экстремизму относится в том числе отчуждение части территории РФ (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами.

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