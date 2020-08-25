Киев, , 12:43 — REGNUM Верховная рада Украины установила минимальную месячную зарплату в размере 5 тыс. гривен или 13,5 тыс. рублей. Об этом сообщил 25 августа парламентский телеканал «Рада».

Закон №3963 поддержали 295 депутатов. Таким образом, минимальная зарплата на Украине с сентября 2020 года поднимется на 5,86%.

В ходе обсуждения закона, некоторые парламентарии предложили снизить налоги для бизнеса, а также рассмотреть возможность повышения пенсий.

«Депутаты готовятся к выборам, а мы — к инфляции», — прокомментировал решение парламента журналист телеканала «НАШ» Максим Назаров в своём Telegram-канале.

По его мнению, зарплаты повышаются не за счёт роста украинской экономики, а за счёт повышения налоговых сборов с работодателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Верховную раду Украины пришло письмо из администрации президента США, в котором был раскритикован украинский законопроект, создающий преимущества для местных машиностроителей.

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