Бишкек, 25 августа 2020, 12:29 — REGNUM Уполномоченные представители только 17 партий вовремя сдали в центризбирком документы о регистрации списков кандидатов в депутаты и внесли избирательный залог в размере 5 млн сомов (4,7 млн рублей), необходимые для дальнейшего участия в выборах в парламент Киргизии, пишут киргизстанские СМИ
По словам заместителя председателя ЦИК Абдыжапара Бекматова, в список этих политических блоков вошли:
- «Мекеним Кыргызстан»;
- «Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов»;
- «Замандаш»;
- «Мекенчил»;
- «Чон казат»;
- «Ордо»;
- «Бир Бол»;
- «Мекен Ынтымагы»;
- «Республика»;
- «Партия социал-демократов»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Ата-Мекен;
- «Ыйман нуру»;
- «Биримдик»;
- «Реформа»;
- «Кыргызстан»;
- «Актив».
Отмечается, что в течение следующей декады центральная комиссия по выборам и проведению референдумов будет проверять предложенных партиями кандидатов в депутаты на судимость и наличие иностранного гражданства.
ИА REGNUM напоминает, что первоначально о намерении принять участие в парламентских выборах в Киргизии заявили 44 политические партии. Голосование запланировано на 4 октября 2020 года.