Бишкек, , 12:29 — REGNUM Уполномоченные представители только 17 партий вовремя сдали в центризбирком документы о регистрации списков кандидатов в депутаты и внесли избирательный залог в размере 5 млн сомов (4,7 млн рублей), необходимые для дальнейшего участия в выборах в парламент Киргизии, пишут киргизстанские СМИ

По словам заместителя председателя ЦИК Абдыжапара Бекматова, в список этих политических блоков вошли:

«Мекеним Кыргызстан»;

«Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов»;

«Замандаш»;

«Мекенчил»;

«Чон казат»;

«Ордо»;

«Бир Бол»;

«Мекен Ынтымагы»;

«Республика»;

«Партия социал-демократов»;

«Бутун Кыргызстан»;

«Ата-Мекен;

«Ыйман нуру»;

«Биримдик»;

«Реформа»;

«Кыргызстан»;

«Актив».

Отмечается, что в течение следующей декады центральная комиссия по выборам и проведению референдумов будет проверять предложенных партиями кандидатов в депутаты на судимость и наличие иностранного гражданства.

ИА REGNUM напоминает, что первоначально о намерении принять участие в парламентских выборах в Киргизии заявили 44 политические партии. Голосование запланировано на 4 октября 2020 года.