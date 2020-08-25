Бишкек, 25 августа 2020, 12:29 — REGNUM Уполномоченные представители только 17 партий вовремя сдали в центризбирком документы о регистрации списков кандидатов в депутаты и внесли избирательный залог в размере 5 млн сомов (4,7 млн рублей), необходимые для дальнейшего участия в выборах в парламент Киргизии, пишут киргизстанские СМИ

По словам заместителя председателя ЦИК Абдыжапара Бекматова, в список этих политических блоков вошли:

  • «Мекеним Кыргызстан»;
  • «Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов»;
  • «Замандаш»;
  • «Мекенчил»;
  • «Чон казат»;
  • «Ордо»;
  • «Бир Бол»;
  • «Мекен Ынтымагы»;
  • «Республика»;
  • «Партия социал-демократов»;
  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Ата-Мекен;
  • «Ыйман нуру»;
  • «Биримдик»;
  • «Реформа»;
  • «Кыргызстан»;
  • «Актив».

Отмечается, что в течение следующей декады центральная комиссия по выборам и проведению референдумов будет проверять предложенных партиями кандидатов в депутаты на судимость и наличие иностранного гражданства.

ИА REGNUM напоминает, что первоначально о намерении принять участие в парламентских выборах в Киргизии заявили 44 политические партии. Голосование запланировано на 4 октября 2020 года.