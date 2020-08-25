Киев, , 12:18 — REGNUM Новый глава национального банка Украины Кирилл Шевченко провел встречу с временной поверенной в делах США в Киеве Кристиной Квин, на которой стороны обсудили актуальные экономические вопросы.

Подробности переговоров сообщает 25 августа пресс-служба НБУ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, основными темами для обсуждения стали продолжение сотрудничества Украины с международными партнерами, в частности МВФ, реформа корпоративного управления в государственных банках, снижение доли плохих кредитов в госбанках.

«Рады услышать, что вы планируете продолжать последовательную политику национального банка. Нас очень радует, что мы с вами «в одной лодке» в вопросе реформы корпоративного управления в государственных банках, которую вы планируете продолжать и усиливать», — цитирует пресс-служба заявление Кристины Квин.

В свою очередь Шевченко пожаловался, что вопрос работы государственных банков с плохими кредитами является «болезненным».

Также он акцентировал внимание, что центробанк уже выполнил все обязательства в сфере его ответственности в рамках программы сотрудничества с МВФ.

ИА REGNUM напоминает, что Рада по предложению президента Зеленского сменила главу нацбанка страны в июле после того, как предыдущий глава регулятора Яков Смолий сам подал в отставку, заявив о «системном политическом давлении» на него.