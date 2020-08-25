Нур-Султан, , 12:11 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратится к гражданам республики 1 сентября. Об этом 25 августа написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

Обращение казахстанского лидера прозвучит на открытии совместного заседания верхней и нижней палат парламента республики. Токаев обозначит основные цели развития страны после выхода из кризиса.

Уали добавил, что значительную часть выступления президент посвятит экономическим и социальным вопросам.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что в настоящее время идет работа над разработкой нового экономического курса. Основные положения планируется представить в послании 1 сентября.