Бамако, , 12:05 — REGNUM Переговоры между делегацией Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и лидерами военного переворота в Мали закончились без заключения соглашения о составе переходного правительства. Об этом передает информационное агентство AFP со ссылкой на заявление представителя мятежников полковника Исмаэля Ваге.

В отдельных заявлениях обе стороны переговоров также заявили, что свергнутый президент Ибрагим Бубакар Кейта, который был задержан военными после переворота на прошлой неделе, больше не желает возвращаться на свой пост.

Напомним, что члены делегации ЭКОВАС первоначально требовали восстановления Кейты в должности, однако переворот в Мали получил широкую поддержку, в том числе местной оппозиции.

Делегация ЭКОВАС, возглавляемая бывшим президентом Нигерии Гудлак Джонатаном, была направлена в Мали в качестве посредника по формированию нового правительства. Однако окончательное решение о составе временного правительства будет приниматься «малийцами», заявил Ваге.

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