Киев, , 12:16 — REGNUM Украинский законопроект №3739, касающийся локализации госзакупок в сфере машиностроения, содержит ложные ссылки на американское законодательство, сказано в письме администрации президента США, адресованном председателю профильного комитета Верховной рады. Об этом сообщило 25 августа издание «Украинская правда».

В пояснительной записке к законопроекту его авторы ссылаются на законы, действующие в США, которые обязывают американские госкомпании закупать товары американского производства. Аналогичным образом Рада хотела помочь украинским машиностроителям.

Представители администрации США отметили, что Buy American Act и American Recovery and Reinvestment Act создают преимущество товарам, произведённым в США или любой другой стране-участнице Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку в рамках ВТО США обязаны предоставлять иностранным товарам и компаниям право участвовать в госзакупках на своей территории. Эти законы распространяются также на украинские товары и компании, сказано в письме.

По мнению американских чиновников, украинский законопроект о локализации госзакупок не содержит подобных условий, чем нарушает правила ВТО.

«Мы понимаем необходимость преодолевать экономические последствия пандемии. Но делать это необходимо, не забывая о принципах либерализации рынка, которые принесли процветание и прогресс обеим нашим странам», — сказано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что дружба между США и Украиной прочна как никогда, а американская поддержка Украины является «непоколебимой».

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