Новосибирск, , 11:55 — REGNUM Одна из главных задач в новом учебном году — не просто сохранить качество образования, но его приумножить. Об этом на пленарном заседании XX съезда работников образования Новосибирской области заявила депутат горсовета Новосибирска, директор образовательного центра «Горностай» Ирина Путинцева.

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«Мы начинаем работать в необычных условиях — с одной стороны, все думают о безопасности, с другой стороны, есть огромное желание детей и взрослых прийти в образовательное учреждение и каким-то образом, хоть в ограниченном режиме, не пересекаясь потоками, общаться, видеть друг друга, находится в образовательном учреждении, — отметила Путинцева. — Понимаем, что дистанционные технологии, возможность интегрировать офлайн и онлайн обучение — это наша задача, будем ею заниматься. С огромной радостью и ответственностью начинаем этот учебный год».

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что регион отказался от тотального дистанционного образования в школах в новом учебном году.

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