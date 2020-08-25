Киев, , 11:50 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что есть «ужасная угроза» возвращения страны в «печально известные времена многовекторности».

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Об этом он заявил в эфире украинского телевидения 25 августа, рассуждая о реакции официального Киева на события в Белоруссии.

Порошенко отметил, что отсутствие четкой позиции вредит имиджу государства и угрожает национальной безопасности. Он подчеркнул, что Украине «на двух стульях сидеть нельзя».

«Мы идем в Европу? Принимайте европейские принципы свободы и демократии, в том числе избирательного процесса. Если выборы не соответствуют критериям ОБСЕ — скажите о том, что выборы нечестные», — заявил он.

Порошенко заявил, что Украина должна озаботиться тем, чтобы Белоруссия в результате нынешних событий «сохранила свою независимость и свой суверенитет».

«Если Беларусь будет аннексирована Российской Федерацией, это будет означать, что на наших границах будут стоять российские оккупационные войска. И до Киева, и до западных границ Украины… это будет 100−150 км, что точно не соответствует национальным интересам Украины», — резюмировал политик.

ИА REGNUM напоминает, ранее Зеленский заявил, что для урегулирования кризиса в Белоруссии на месте Лукашенко он объявил бы новые выборы с допуском туда всех желающих кандидатов и приглашением международных наблюдателей.

Отметим, что власти Украины в целом критически оценивают события в Белоруссии и не поздравляли Лукашенко с победой на выборах, однако в официальной риторике — исключительно общие заявления с призывами к примирению и диалогу с протестующими.